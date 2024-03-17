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Каземиро не сыграет в ближайших матчах сборной Бразилии

Англия

Вместо него сыграет Пепе Акино из Порту

Каземиро не сыграет в ближайших матчах сборной Бразилии

Eurosport

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро получил травму.

По имеющейся информации, Каземиро будет отсутствовать в матче сборной Бразилии против Англии и Испании, которые пройдут 23 и 26 марта.

"Мы только что получили отчет от доктора Родриго Ласмара. К сожалению, мы потеряли Казэмиро", - сказал тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.

Какого типа повреждения и на сколько выбыл 32-летний бразилец, пока неизвестно.

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Напомним, за этот сезон в АПЛ Каземиро провел 15 матчей, из которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Бразилия Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
Сайт збірної Бразилії
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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