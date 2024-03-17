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Почеттино: Мы собираемся поддерживать Мудрика

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Тренер - о недовольстве фанатов заменой

Почеттино: Мы собираемся поддерживать Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал замену Михаила Мудрика в матче 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера" (4:2). Напомним, украинец был заменен на 78-й минуте при счете 2:2. В это время болельщики "Челси" кричали в адрес Почеттино: "ты не знаешь, что делаешь".

Я здесь не для того, чтобы делать то, что хотят люди. Кроме того, я не глупый.

Знаете, я видел Мудрика, и мы проанализировали, что он устал. Он делал растяжку, и мы думали, что, возможно, он не сможет доиграть матч, и тогда мы решили первым заменить Мудрика, а потом Рахима.

Это потому, что мы должны видеть все, мы профессионалы и хотим побеждать. Мы собираемся поддерживать Михаила, мы собираемся поддерживать Рахима и всех игроков, которые находятся в команде.

"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии вместе с "Ковентри" и "Манчестер Сити". Последним счастливчиком станет победитель пары "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

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Источник:
football.london
Опубликовал: Виктор Иванчук
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