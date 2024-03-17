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Клопп: Нельзя сравнивать наш сезон с сезоном Юнайтед по количеству игр

Англия

Снова вспомнил о календаре

Клопп: Нельзя сравнивать наш сезон с сезоном Юнайтед по количеству игр

Eurosport

Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о поражении от "Манчестер Юнайтед" и, как следствие, вылет из Кубка Англии.

Супер напряженный матч. Юнайтед очень хорошо начал игру, а мы - нет. Мы использовали время и хорошо адаптировались. Мы были выдающимися, но мы должны были закончить игру, а мы этого не сделали. Если вы выигрываете только один мяч, то становится понятно, что соперник у вас на носу. В конце концов мы проиграли. Я не могу просить за себя.

Ребята отдали все. Мы не очень хорошо принимали решения. Вы должны принять результат. Они заслуживают выхода в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были закончить его, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могут вернуться.

Я думаю, что мои ребята снова показали невероятный характер. Снова суперусилия. Каждый показал это. Нельзя сравнивать наш сезон с сезоном "Юнайтед" по количеству игр. Это нормально, мы с этим справимся.

Сейчас ребята едут на международные сборы. Надеемся, что они вернутся здоровыми. Лучо [Луис Диас] нащупал пах, Дарвин [Нуньес] - подколенное сухожилие. Коди [Гакпо] подвернул лодыжку. Они снова играют через четыре или пять дней, это безумие.

Следующий матч "Ливерпуль" сыграет 31-го марта. В соперниках - "Брайтон". Игра состоится в рамках 30-го тура АПЛ.

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 21:05
Лучо [Луїс Діас] намацав пах, ... (с) - где тебя взяли, Иванчук?
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 21:05
Лучо [Луїс Діас] намацав пах, ... (с) - где тебя взяли, Иванчук?
Ответить
0
0

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