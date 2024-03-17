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Клопп: Нельзя сравнивать наш сезон с сезоном Юнайтед по количеству игр
Снова вспомнил о календаре
Eurosport
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о поражении от "Манчестер Юнайтед" и, как следствие, вылет из Кубка Англии.
Супер напряженный матч. Юнайтед очень хорошо начал игру, а мы - нет. Мы использовали время и хорошо адаптировались. Мы были выдающимися, но мы должны были закончить игру, а мы этого не сделали. Если вы выигрываете только один мяч, то становится понятно, что соперник у вас на носу. В конце концов мы проиграли. Я не могу просить за себя.
Ребята отдали все. Мы не очень хорошо принимали решения. Вы должны принять результат. Они заслуживают выхода в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были закончить его, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могут вернуться.
Я думаю, что мои ребята снова показали невероятный характер. Снова суперусилия. Каждый показал это. Нельзя сравнивать наш сезон с сезоном "Юнайтед" по количеству игр. Это нормально, мы с этим справимся.
Сейчас ребята едут на международные сборы. Надеемся, что они вернутся здоровыми. Лучо [Луис Диас] нащупал пах, Дарвин [Нуньес] - подколенное сухожилие. Коди [Гакпо] подвернул лодыжку. Они снова играют через четыре или пять дней, это безумие.
Следующий матч "Ливерпуль" сыграет 31-го марта. В соперниках - "Брайтон". Игра состоится в рамках 30-го тура АПЛ.
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