МЮ выстоял и показал зубы, Барса воспользовалась эйфорией Атлетико. Обзор главных матчей уик-энда

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Рафаэль Варан напомнил о своем топ-уровне, а Скотт Мактоминей был вездесущим. Причины поражения "Ливерпуля" на "Олд Траффорд", инерционная ничья "Интера" и "Наполи" после вылетов из Лиги чемпионов, протоптанная Ямалом дорожка Кубарси – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:36 – "Интер" – "Наполи" (1:1);

02:45 – "Ман Юнайтед" – "Ливерпуль" (4:3);

11:27 – "Атлетико" – "Барселона" (0:3);