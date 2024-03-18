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МЮ выстоял и показал зубы, Барса воспользовалась эйфорией Атлетико. Обзор главных матчей уик-энда

Англия

Аудиомнение #252

МЮ выстоял и показал зубы, Барса воспользовалась эйфорией Атлетико. Обзор главных матчей уик-энда

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Рафаэль Варан напомнил о своем топ-уровне, а Скотт Мактоминей был вездесущим. Причины поражения "Ливерпуля" на "Олд Траффорд", инерционная ничья "Интера" и "Наполи" после вылетов из Лиги чемпионов, протоптанная Ямалом дорожка Кубарси – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:36 – "Интер" – "Наполи" (1:1);

02:45 – "Ман Юнайтед" – "Ливерпуль" (4:3);

11:27 – "Атлетико" – "Барселона" (0:3);

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