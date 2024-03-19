Антони: Я знаю свой потенциал и почему МЮ подписал меня

Бразильский вингер "Манчестер Юнайтед" Антони оценил своё положение в команде.

"Я беру во внимание каждую критику и, таким образом, стараюсь совершенствоваться. Я молча работаю над тем, чтобы развиваться и показывать свой футбол на поле.

Знаю свой потенциал и почему "Манчестер Юнайтед" подписал меня. Я хочу отплатить за всё это на поле. Находиться ​​здесь было мечтой всей моей жизни", - цитирует Антони журналист Фабрицио Романо.