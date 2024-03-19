Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антони: Я знаю свой потенциал и почему МЮ подписал меня
Правый вингер "манкунианцев" верит в себя, несмотря на всю критику в свой адрес
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский вингер "Манчестер Юнайтед" Антони оценил своё положение в команде.
"Я беру во внимание каждую критику и, таким образом, стараюсь совершенствоваться. Я молча работаю над тем, чтобы развиваться и показывать свой футбол на поле.
Знаю свой потенциал и почему "Манчестер Юнайтед" подписал меня. Я хочу отплатить за всё это на поле. Находиться здесь было мечтой всей моей жизни", - цитирует Антони журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Антони провёл 30 матчей в составе "МЮ", в которых отличился двумя голами и одним ассистом.
???????????? Antony: "I try to learn from each criticism and so improve. I have been working silently to evolve and show my football on the field".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2024
"I know my potential and I know why Man Utd hired me. I want to repay all of this on the field".
"It was my lifelong dream to be here". pic.twitter.com/E3iZwb88cO
Популярное сейчас
- Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Легионеры присоединяются к сборной, проблемы Цыганкова, лучшие в туре не из Динамо или Шахтера. Главные новости за 18-е марта
- Кубок Англии. Челси – Лестер 4:2. Команда Мудрика вырывает победу на последних минутах
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО