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Антони: Я знаю свой потенциал и почему МЮ подписал меня

Англия

Правый вингер "манкунианцев" верит в себя, несмотря на всю критику в свой адрес

Антони: Я знаю свой потенциал и почему МЮ подписал меня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский вингер "Манчестер Юнайтед" Антони оценил своё положение в команде.

"Я беру во внимание каждую критику и, таким образом, стараюсь совершенствоваться. Я молча работаю над тем, чтобы развиваться и показывать свой футбол на поле.

Знаю свой потенциал и почему "Манчестер Юнайтед" подписал меня. Я хочу отплатить за всё это на поле. Находиться ​​здесь было мечтой всей моей жизни", - цитирует Антони журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Антони провёл 30 матчей в составе "МЮ", в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

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Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо Антони
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Опубликовал: Александр Бураков
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