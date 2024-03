Антони: Я знаю свой потенциал и почему МЮ подписал меня

Бразильский вингер "Манчестер Юнайтед" Антони оценил своё положение в команде.

В нынешнем сезоне Антони провёл 30 матчей в составе "МЮ", в которых отличился двумя голами и одним ассистом.

???????????? Antony: "I try to learn from each criticism and so improve. I have been working silently to evolve and show my football on the field".



"I know my potential and I know why Man Utd hired me. I want to repay all of this on the field".



"It was my lifelong dream to be here". pic.twitter.com/E3iZwb88cO