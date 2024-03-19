Челси Михаила Мудрика объявил о серии летних товарищеских матчей. Полное расписание

"Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, опубликовал расписание пяти летних товарищеских матчей, они состоятся в июле и августе 2024 года.

Расписание матчей:

"Челси" - "Рексем" (24 июля);

"Челси" - "Селтик" (27 июля);

"Челси" - "Америка" (31 июля);

"Челси" - "Манчестер Сити" (3 августа);

"Челси" - "Реал Мадрид" (6 августа);

Во вторник, 6 августа, "синие" сыграют с испанским гигантом мадридским "Реалом" на стадионе "Bank of America" в Шарлотте, штат Северная Каролина - месте, где "Челси" уже выступали в 2015 и 2022 годах.