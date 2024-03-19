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Челси Михаила Мудрика объявил о серии летних товарищеских матчей. Полное расписание

Англия
Обновлено

Синие сыграют пять товарищеских поединков

Челси Михаила Мудрика объявил о серии летних товарищеских матчей. Полное расписание

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, опубликовал расписание пяти летних товарищеских матчей, они состоятся в июле и августе 2024 года.

Расписание матчей:

  • "Челси" - "Рексем" (24 июля);
  • "Челси" - "Селтик" (27 июля);
  • "Челси" - "Америка" (31 июля);
  • "Челси" - "Манчестер Сити" (3 августа);
  • "Челси" - "Реал Мадрид" (6 августа);

Во вторник, 6 августа, "синие" сыграют с испанским гигантом мадридским "Реалом" на стадионе "Bank of America" в Шарлотте, штат Северная Каролина - месте, где "Челси" уже выступали в 2015 и 2022 годах.

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Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) Челси (Лондон) Манчестер Сити Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Екатерина Власова
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