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Челси Михаила Мудрика объявил о серии летних товарищеских матчей. Полное расписание
Синие сыграют пять товарищеских поединков
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, опубликовал расписание пяти летних товарищеских матчей, они состоятся в июле и августе 2024 года.
Расписание матчей:
- "Челси" - "Рексем" (24 июля);
- "Челси" - "Селтик" (27 июля);
- "Челси" - "Америка" (31 июля);
- "Челси" - "Манчестер Сити" (3 августа);
- "Челси" - "Реал Мадрид" (6 августа);
Во вторник, 6 августа, "синие" сыграют с испанским гигантом мадридским "Реалом" на стадионе "Bank of America" в Шарлотте, штат Северная Каролина - месте, где "Челси" уже выступали в 2015 и 2022 годах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Екатерина Власова
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