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Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии
Игрок получил травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии из-за травмы.
В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что нападающий чувствовал дискомфорт в ноге. Вскоре после этого игрок покинул тренировочную площадку, хромая.
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Участие Эрлинга в товарищеских матчах сборной Норвегии против Чехии и Словакии под вопросом.
March 19, 2024
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Источник:express
Опубликовал: Екатерина Власова
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