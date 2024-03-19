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Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии

Англия
Обновлено

Игрок получил травму

Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии из-за травмы.

В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что нападающий чувствовал дискомфорт в ноге. Вскоре после этого игрок покинул тренировочную площадку, хромая.

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Участие Эрлинга в товарищеских матчах сборной Норвегии против Чехии и Словакии под вопросом.

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Норвегия Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
express
Опубликовал: Екатерина Власова
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