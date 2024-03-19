Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд досрочно покинул тренировку сборной Норвегии из-за травмы.

В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что нападающий чувствовал дискомфорт в ноге. Вскоре после этого игрок покинул тренировочную площадку, хромая.

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Участие Эрлинга в товарищеских матчах сборной Норвегии против Чехии и Словакии под вопросом.