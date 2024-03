Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме

Тимо Вернер чувствует себя очень комфортно в составе шпор и хотел бы там остаться надолго. Опция выкупа на сумму около 17 млн евро должна быть активирована не позднее начала чемпионата Европы по футболу.

Журналист сообщает, что будущее немецкого нападающего в "РБ Лейпциг" маловероятно для обеих сторон. Контракт действует до 2026 года. Если "Тоттенхэм" не подпишет его на постоянной основе, футболист не против покинуть быков летом.

⚠️ Timo #Werner feels very comfortable at @SpursOfficial and would like to stay long-term.



The option to buy of around €17m must be activated by the start of the EUROs at the latest ✍️



A future at RB Leipzig is unlikely for either side. Contract is valid until 2026. If… pic.twitter.com/NXm0Yp9lq2