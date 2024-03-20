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Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме
Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг
Тоттенгем
Тимо Вернер чувствует себя очень комфортно в составе шпор и хотел бы там остаться надолго. Опция выкупа на сумму около 17 млн евро должна быть активирована не позднее начала чемпионата Европы по футболу.
Журналист сообщает, что будущее немецкого нападающего в "РБ Лейпциг" маловероятно для обеих сторон. Контракт действует до 2026 года. Если "Тоттенхэм" не подпишет его на постоянной основе, футболист не против покинуть быков летом.
⚠️ Timo #Werner feels very comfortable at @SpursOfficial and would like to stay long-term.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 19, 2024
The option to buy of around €17m must be activated by the start of the EUROs at the latest ✍️
A future at RB Leipzig is unlikely for either side. Contract is valid until 2026. If… pic.twitter.com/NXm0Yp9lq2
Напомним, что Тимо Вернер был арендован шпорами зимой этого года. С тех пор за английский клуб он провел 8 матчей в АПЛ, где отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
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