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Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме

Англия

Об этом сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг

Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме

Тоттенгем

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Тимо Вернер чувствует себя очень комфортно в составе шпор и хотел бы там остаться надолго. Опция выкупа на сумму около 17 млн евро должна быть активирована не позднее начала чемпионата Европы по футболу.

Журналист сообщает, что будущее немецкого нападающего в "РБ Лейпциг" маловероятно для обеих сторон. Контракт действует до 2026 года. Если "Тоттенхэм" не подпишет его на постоянной основе, футболист не против покинуть быков летом.

Напомним, что Тимо Вернер был арендован шпорами зимой этого года. С тех пор за английский клуб он провел 8 матчей в АПЛ, где отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Александр Гресь
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