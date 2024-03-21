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Де Брюйне – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. В топ-5 также вошли два футболиста МЮ

Англия
Обновлено

Кевин стал единственным футболистом, чей заработок перевалил за два миллиона евро

Де Брюйне – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. В топ-5 также вошли два футболиста МЮ

Фото: Getty Images

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне является самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Зарплата бельгийца составляет 2,02 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Авторитетное французское издание L'Equipe составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.

Топ-5 чемпионата выглядит следующим образом:

1. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 2,02 млн евро;

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 1,9 млн евро;

3-4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 1,77 млн евро;

3-4. Каземиро ("Манчестер Юнайте") – 1,77 млн евро;

5. Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед") – 1,72 млн евро.

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АПЛ Кевин Де Брюйне зарплата рейтинг
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1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.03.2024 в 16:35
По перший трійці зрозуміло... Ці клуби головні претенденти на чемпіонство Також зрозуміло, чому Кевіна не прочь "спекатися" хоч він з Ерлінгом і вбивча пара, але і по бюджету гепають добре Утім два гравці з клубу, що навіть у п'ятірку кращих не входить то нонсенс
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
21.03.2024 в 16:35
По перший трійці зрозуміло... Ці клуби головні претенденти на чемпіонство Також зрозуміло, чому Кевіна не прочь "спекатися" хоч він з Ерлінгом і вбивча пара, але і по бюджету гепають добре Утім два гравці з клубу, що навіть у п'ятірку кращих не входить то нонсенс
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0
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alex.belogubko (одесса)
21.03.2024 в 16:14
где ЗИНА на 6 месте(снизу)
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