Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне – самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. В топ-5 также вошли два футболиста МЮ
Кевин стал единственным футболистом, чей заработок перевалил за два миллиона евро
Фото: Getty Images
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне является самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Зарплата бельгийца составляет 2,02 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.
Авторитетное французское издание L'Equipe составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.
Топ-5 чемпионата выглядит следующим образом:
1. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 2,02 млн евро;
2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 1,9 млн евро;
3-4. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 1,77 млн евро;
3-4. Каземиро ("Манчестер Юнайте") – 1,77 млн евро;
5. Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед") – 1,72 млн евро.
Популярное сейчас
- Вратарский вопрос, травмы лидеров и надежды боснийцев. Анонс к плей-офф ЕВРО для сборной Украины
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Израиль - Исландия. Анонс и прогноз полуфинала плей-офф Oтбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3. Безумный матч продолжительностью 120 минут
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Комментарии 2