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Магуайр: Есть миллионы людей, которые считают, что я заслуживаю вызова в сборную Англию
Английский центрбек ответил своим критикам
BBC
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр рассказал о своём положении в национальной сборной Англии.
"Каждый раз, когда я был доступен - меня всегда вызывали в сборную. Это придает мне большую уверенность.
Сейчас есть множество людей, которые, вероятно, думают, что я не должен находиться в команде. Но миллионы людей считают иначе. Это футбол, и именно поэтому это такая замечательная игра, ведь у всех разные мнения.
На протяжении всего моего пребывания в Англии тренер (Саутгейт - прим.) оказал мне потрясающее доверие", - цитирует Магуайра BBC.
В ближайшее несколько дней Англия проведёт товарищеские матчи против сборных Бразилии (23 марта) и Бельгии (26 марта).
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