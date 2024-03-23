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Дал бой. Лестер инициировал судебное разбирательство против АПЛ и EFL

Англия

Будут продолжать бороться за права

Дал бой. Лестер инициировал судебное разбирательство против АПЛ и EFL

Фото: BBC

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"Лестер Сити" возбудил судебное разбирательство против английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги.

По имеющеюся информации, "Лестер" подал два срочных судебных иска против Премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL), чтобы снять с себя, как они считают, несправедливое, трансферное эмбарго, которое они получили из-за нарушения финансовых правил.

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Напомним, сейчас "Лестер Сити" выступает в Чемпионшипе, они занимают 2 место в турнирной таблице.

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Английская Премьер-лига Лестер Сити
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Источник:
Лестер Сіті
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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