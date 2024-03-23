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Команда Миколенко продала акции инвестиционной компании 777 Partners

Англия

АПЛ одобрило решения

Команда Миколенко продала акции инвестиционной компании 777 Partners

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" продал акции американской инвестиционной компании 777 Partners. Об этом сообщает Goodison News.

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Как говорится в источнике, руководство "ирисок" уже давно рассматривало возможность продажи акций клуба американской инвестиционной компании, но дело тормозило АПЛ, но на этой недели АПЛ одобрило данную сделку. Источник добавляет, что условия, которые выдвинула АПЛ, не разглашаются.

Напомним, что компания 777 Partners уже владеет несколькими футбольными клубами – в том числе "Дженоа", "Герта", "Стандард" и "Васко да Гама".

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Источник:
Goodison News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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