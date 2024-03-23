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Кайл Уокер получил повреждение в товарищеском матче с Бразилией
Выполнил рывок за Винисиусом и дернул мышцу
Фото: Getty Images
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер получил повреждение в товарищеском поединке против "Бразилии". Фулбек выполнил рывок за Винисиусом, после чего запросил помощи от медиков. Персонал сборной пытался помочь Уокеру, но тот из-за боли не смог продолжить. Его заменили на 20-й минуте на Консу. Капитанскую повязку лидер сборной Англии передал Гарри Магваеру.
Отметим, сейчас в АПЛ продолжается чемпионская гонка, в которой "Манчестер Сити" принимает активное участие. К тому же на "горожан" 9 апреля ждет 1/4 Лиги Чемпионов в матче с мадридским "Реалом".
Vinicius Júnior desperdiça grande chance após lançamento de Lucas Paqueta.— Diário de Torcedor (@DiarioGols) March 23, 2024
Walker salva a Inglaterra.
pic.twitter.com/7iuCV07nLg
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