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Саутгейт: Кейн не сыграет против Бельгии
Форвард трех львов еще не готов к участию в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Англии Гарри Кейн не сыграет в товарищеском матче против "Бельгии", который пройдет во вторник 26 марта, об этом сообщил наставник "трех львов" Гаррет Саутгейт:
"Гарри Кейн вернется в Германию для лечения травмы голеностопа. Он не готов играть против Бельгии во вторник".
Напомним, что форвард мюнхенской "Баварии" получил повреждение в матче Бундеслиги против "Дармштадта", однако несмотря на это, отправился в расположение сборной.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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