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Саутгейт: Кейн не сыграет против Бельгии

Англия
Обновлено

Форвард трех львов еще не готов к участию в матче

Саутгейт: Кейн не сыграет против Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Англии Гарри Кейн не сыграет в товарищеском матче против "Бельгии", который пройдет во вторник 26 марта, об этом сообщил наставник "трех львов" Гаррет Саутгейт:

"Гарри Кейн вернется в Германию для лечения травмы голеностопа. Он не готов играть против Бельгии во вторник".

Напомним, что форвард мюнхенской "Баварии" получил повреждение в матче Бундеслиги против "Дармштадта", однако несмотря на это, отправился в расположение сборной.

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Источник: Эчеверри перейдет в Жирону
Бавария (Мюнхен) Англия Бельгия Харри Кейн
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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