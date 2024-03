Тоттенхэм летом планирует приобрести полузащитника Челси

"Челси" находится на грани нарушения Правил прибыли и устойчивого развития Премьер-лиги, и ему необходимо сбалансировать бюджет до 30 июня, когда истекает срок подачи заявок. "Тоттенхэм" хочет воспользоваться этой возможностью. Шпоры готовятся сделать предложение по звезде "Челси" Конору Галлахеру в начале лета.

Они намерены предложить за 24-летнего полузащитника начальную цену в размере 30-40 миллионов фунтов стерлингов. У Галлахера осталось 12 месяцев контракта на "Стэмфорд Бридж" и синие готовы выслушать предложения, которые помогут сбалансировать им свои финансы.

