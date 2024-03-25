Тоттенхэм летом планирует приобрести полузащитника Челси

"Челси" находится на грани нарушения Правил прибыли и устойчивого развития Премьер-лиги, и ему необходимо сбалансировать бюджет до 30 июня, когда истекает срок подачи заявок. "Тоттенхэм" хочет воспользоваться этой возможностью. Шпоры готовятся сделать предложение по звезде "Челси" Конору Галлахеру в начале лета.

Они намерены предложить за 24-летнего полузащитника начальную цену в размере 30-40 миллионов фунтов стерлингов. У Галлахера осталось 12 месяцев контракта на "Стэмфорд Бридж" и синие готовы выслушать предложения, которые помогут сбалансировать им свои финансы.

Tottenham are set to prepare an initial bid between £30-£40million for 24-year-old midfielder Conor Gallagher. Chelsea are willing to listen to offers to help balance their finances. (via @SportsPeteO) pic.twitter.com/hmlaVppvZi — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) March 25, 2024

"Тоттенхэм" настроен на "жесткую сделку" и "низкую цену", поскольку знает о сложном финансовом положении "Челси" и необходимости найти средства этим летом. Шпоры готовы сделать предложение до июньского дедлайна, но их первоначальное предложение значительно ниже цены синих, которые хотят получить 50 миллионов фунтов стерлингов.

Галлахер является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне, проведя 38 матчей, забив четыре гола и отдав семь результативных передач в этом сезоне.