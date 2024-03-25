Ливерпуль уверен в продлении контракта с одним из лидеров команды - Источник

В "Ливерпуле" знают об интересе мадридского "Реала" к защитнику Тренту Александеру-Арнольду. "Красные" готовы любой ценой удержать своего игрока.

По информации HITC, футболист и "Ливерпуль" начали переговоры о новом контракте еще в январе. Клуб уверен, что договор будет подписан до начала чемпионата Европы и они готовы сделать Трента самым высокооплачиваемым игроком команды.

У Александера-Арнольда контракт истекает летом 2025 года.