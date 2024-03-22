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Реал следит за ситуацией вокруг Александера-Арнольда - Романо
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Planet Football
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, на данный момент переговоры между сторонами не ведутся. "Ливерпуль" пока не изъявлял желания прекратить сотрудничество с латералем. Мнение самого Трента относительно потенциального трансфера тоже ещё неизвестно.
Действующий контракт Александера-Арнольда с "мерсисайдцами" рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник отметился двумя голами и девятью результативными передачами в 29 матчах во всех турнирах.
????⚪️ Real Madrid are monitoring Trent Alexander-Arnold's contract situation at Liverpool.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024
Current deal expires in June '25 with no talks underway as of now.
Liverpool have not indicated any desire to sell at this stage.
There's no indication of player's views so far. pic.twitter.com/2rCywx2yjH
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