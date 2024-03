Реал следит за ситуацией вокруг Александера-Арнольда - Романо

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на данный момент переговоры между сторонами не ведутся. "Ливерпуль" пока не изъявлял желания прекратить сотрудничество с латералем. Мнение самого Трента относительно потенциального трансфера тоже ещё неизвестно.

Действующий контракт Александера-Арнольда с "мерсисайдцами" рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник отметился двумя голами и девятью результативными передачами в 29 матчах во всех турнирах.

