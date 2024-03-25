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Ноттингем Форест подал апелляцию на штраф в 4 очка

Англия
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Ноттингем Форест хочет обжаловать штраф от АПЛ

Ноттингем Форест подал апелляцию на штраф в 4 очка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ноттингем Форест подал апелляцию и хочет вернуть 4 очка, которые у них отняли за нарушение правил финансового фейр-плей. Независимая комиссия сначала хотела снять 6 очков с команды, но потом наказание снизили до 4, - сообщает The Guardian.

Клуб признал, что превысил разрешенные расходы на £34,5 миллиона, но считает наказание чрезмерным. Представители клуба заявили, что они "удивлены тем, что Премьер-лига вообще не обратила внимания на уникальные обстоятельства клуба и их смягчение". А именно, вопрос связан с продажей Бреннана Джонсона. Форвард был продан 30 июня, через два месяца после конечного срока PSR, поскольку клуб стремился получить самую выгодную цену, в итоге обеспечив рекордную сумму в 47,5 миллионов фунтов стерлингов за выпускника собственной академии.

Напомним, что после наказания команда Ноттингем Форест опустилась с 17 места на 18 (зона вылета) АПЛ. В нынешнем сезоне команда провела 29 матчей в АПЛ, из которых 6 побед, 7 ничьих и 16 поражений.

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Ноттингем Форест АПЛ
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Источник:
nt-premier-league-penalty-psr The Guardian
Опубликовал: Андрей Мартыник
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