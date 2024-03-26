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Манчестер Юнайтед летом планирует подписать защитника - Инсайдер
Клуб начал планировать летние трансферы
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" летом планирует подписать нового левого защитника.
По информации Фабрицио Романо, список кандидатов будет определен после того, как будет сформирована новая структура правления клуба.
Сейчас "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 47 баллов, они отстают от лидера ("Арсенала") на 17 очков.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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