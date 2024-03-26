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Манчестер Юнайтед летом планирует подписать защитника - Инсайдер

Англия

Клуб начал планировать летние трансферы

Манчестер Юнайтед летом планирует подписать защитника - Инсайдер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" летом планирует подписать нового левого защитника.

По информации Фабрицио Романо, список кандидатов будет определен после того, как будет сформирована новая структура правления клуба.

Сейчас "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 47 баллов, они отстают от лидера ("Арсенала") на 17 очков.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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