Манчестер Юнайтед летом планирует подписать защитника - Инсайдер

"Манчестер Юнайтед" летом планирует подписать нового левого защитника.

По информации Фабрицио Романо, список кандидатов будет определен после того, как будет сформирована новая структура правления клуба.

Сейчас "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 47 баллов, они отстают от лидера ("Арсенала") на 17 очков.