  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Аталанты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Аталанты

Испания

Об этом сообщает Marca

Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Аталанты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Нам нужен полузащитник", - это наиболее повторяемая фраза в "Атлетико" уже некоторое время. Игрок "Аталанты" Эдерсон является одной из главных трансферных целей матрасников этим летом.

Бразилец полностью адаптировался к требованиям Гасперини и в этом сезоне его игра действительно впечатляет: 6 голов и 1 ассист в 36 матчах за клуб из Бергамо. "Атлетико" - не единственная команда, которая положила на него глаз, поскольку "Тоттенхэм" также присматривается к этому игроку. Функционеры матрасников уверены, что Эдерсон именно тот полузащитник, который поможет сделать физический и игровой скачок на новый уровень, в котором "Метрополитано" нуждаются уже некоторое время.

Добавим, что трансферная стоимость игрока на сайте transfermakt составляет 30 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Два клуба Премьер-Лиги хотят сотрудничать с Хави
yellow-arrow
AS: У Валенсии нет права выкупа Яремчука, его будущее в Испании остается под вопросом
yellow-arrow
Пике уволил главного тренера Андорры
Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Эдерсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости