Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Аталанты

"Нам нужен полузащитник", - это наиболее повторяемая фраза в "Атлетико" уже некоторое время. Игрок "Аталанты" Эдерсон является одной из главных трансферных целей матрасников этим летом.

Бразилец полностью адаптировался к требованиям Гасперини и в этом сезоне его игра действительно впечатляет: 6 голов и 1 ассист в 36 матчах за клуб из Бергамо. "Атлетико" - не единственная команда, которая положила на него глаз, поскольку "Тоттенхэм" также присматривается к этому игроку. Функционеры матрасников уверены, что Эдерсон именно тот полузащитник, который поможет сделать физический и игровой скачок на новый уровень, в котором "Метрополитано" нуждаются уже некоторое время.

