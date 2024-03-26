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Мадридский Атлетико проявляет интерес к полузащитнику Аталанты
Об этом сообщает Marca
Getty Images / Global Images Ukraine
"Нам нужен полузащитник", - это наиболее повторяемая фраза в "Атлетико" уже некоторое время. Игрок "Аталанты" Эдерсон является одной из главных трансферных целей матрасников этим летом.
Бразилец полностью адаптировался к требованиям Гасперини и в этом сезоне его игра действительно впечатляет: 6 голов и 1 ассист в 36 матчах за клуб из Бергамо. "Атлетико" - не единственная команда, которая положила на него глаз, поскольку "Тоттенхэм" также присматривается к этому игроку. Функционеры матрасников уверены, что Эдерсон именно тот полузащитник, который поможет сделать физический и игровой скачок на новый уровень, в котором "Метрополитано" нуждаются уже некоторое время.
???????? BREAKING: Atlético Madrid wants to sign Brazilian & Atalanta midfielder Ederson in the summer.— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 25, 2024
[????️: @medinamarca] pic.twitter.com/PEptFF5LnD
Добавим, что трансферная стоимость игрока на сайте transfermakt составляет 30 млн евро.
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