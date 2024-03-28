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Самый молодой игрок в истории АПЛ подписал профессиональный контракт с клубом

Англия
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Арсенал имеет надежды

Самый молодой игрок в истории АПЛ подписал профессиональный контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с 17-летним полузащитником Итаном Нванери. Именно этот футболист вошел в историю АПЛ, став самым молодым игроком, который когда-либо принимал участие в матче этого чемпионата. Произошло это в сентябре 2022-го года, когда в возрасте 15 лет и 181 день он вышел на поле в матче с "Брентфордом" (3:0).

"Мы чрезвычайно гордимся Итаном и его путешествием, начиная с подготовки в академии в Хейл-Энд, затем плавного перехода в учебный центр Sobha Realty и дебюта в первой команде. Сейчас путешествие Итана продолжается, и мы все будем рядом с ним, чтобы поддерживать его развитие. Итан обладает сильной способностью владеть мячом, доминировать во владении мячом и очень эффективен в последней трети, что вписывается в наш стиль игры в футбольном клубе "Арсенал". Он тот, кто будет процветать на поле и вне его как сильный молодой стрелок, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним на протяжении его постоянного развития в последующие годы", - прокомментировал подписание руководитель академии Пер Мертезакер.

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В этом сезоне Нванери провел 14 матчей во всех турнирах академии "Арсенала", забив 14 голов. В этом сезоне он также выходил на замену за основную команду в игре с "Вест Хэмом" (6:0).

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Пер Мертезакер Арсенал (Лондон)
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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