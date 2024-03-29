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МЮ проявляет интерес к защитнику Ювентуса
Об этом сообщает La Gazetta dello Sport
Фото: Football Italia
Центральный защитник старой синьоры Бремер проводит хороший сезон в Турине. Бразилец своей игрой приковал внимание "Манчестер Юнайтед", который в этом сезоне имеет проблемы с собственными центрдефами, которые связаны с частыми травмами и слабой формой с частью из них.
Бьянконери не ставят ценник на своего игрока, но осознают, что перед определенными предложениями могут не устоять. Сейчас руководство "Ювентуса" оценивает Бремера в 60-70 млн евро с дополнительными бонусами. Также потенциальный переход бразильца в другой клуб помог бы туринцам с разгрузкой зарплатной ведомости в команде.
Добавим, что Бремер в этом сезоне провел 29 игр и отметился 2 голами за "Ювентус".
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