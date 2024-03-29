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Football Insider: Гвардиола не хочет оставаться в Манчестер Сити после истечения контракта в 2025 году
Пеп может покинуть "Сити" после девяти лет в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола планирует покинуть пост главного тренера "Манчестер Сити" по окончании следующего сезона, сообщает Football Insider.
По информации источника, Гвардиола не намерен работать с "горожанами" после истечения срока действующего соглашения до лета 2025 года. Отмечается, что испанский специалист планирует "пойти по стопам" Юргена Клоппа и взять паузу в тренерской карьере. Также на решение Пепа повлияли
Напомним, Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. За этот период времени он завоевал с "горожанами" 16 трофеев, пять из которых - титул чемпиона Англии, и один - Лиги чемпионов.
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