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Football Insider: Гвардиола не хочет оставаться в Манчестер Сити после истечения контракта в 2025 году

Англия

Пеп может покинуть "Сити" после девяти лет в клубе

Football Insider: Гвардиола не хочет оставаться в Манчестер Сити после истечения контракта в 2025 году

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хосеп Гвардиола планирует покинуть пост главного тренера "Манчестер Сити" по окончании следующего сезона, сообщает Football Insider.

По информации источника, Гвардиола не намерен работать с "горожанами" после истечения срока действующего соглашения до лета 2025 года. Отмечается, что испанский специалист планирует "пойти по стопам" Юргена Клоппа и взять паузу в тренерской карьере. Также на решение Пепа повлияли многочисленные обвинения в нарушении командой финансового фэйр-плей со стороны АПЛ.

Напомним, Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. За этот период времени он завоевал с "горожанами" 16 трофеев, пять из которых - титул чемпиона Англии, и один - Лиги чемпионов.

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Манчестер Сити контракт Гвардиола
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Бураков
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