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Менеджер Эвертона Шон Дайч о стычке с Паттерсоном: он не понял шутки

Англия

Об этом сообщает BBC

Менеджер Эвертона Шон Дайч о стычке с Паттерсоном: он не понял шутки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Шон Дайч утверждает, что между ним и защитником Натаном Паттерсоном во время ссоры "ничего не произошло". Сообщалось, что тренер ударил 22-летнего игрока "шуточной пощечиной" во время тренировочных сборов в начале этого месяца, что привело к бурной перепалке.

"Я стукнул его по голове, как старший брат, а он не понял шутки. Это действительно довольно легко. Никогда не позволяйте правде мешать хорошей истории. В этом нет ничего плохого", — сказал 52-летний менеджер "Эвертона".

Добавим, что Натан Паттерсон сыграл за ирисок 25 матчей в этом сезоне, но в последний раз появлялся на поле в январе.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Натан Паттерсон
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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