Менеджер Эвертона Шон Дайч о стычке с Паттерсоном: он не понял шутки

Шон Дайч утверждает, что между ним и защитником Натаном Паттерсоном во время ссоры "ничего не произошло". Сообщалось, что тренер ударил 22-летнего игрока "шуточной пощечиной" во время тренировочных сборов в начале этого месяца, что привело к бурной перепалке.

"Я стукнул его по голове, как старший брат, а он не понял шутки. Это действительно довольно легко. Никогда не позволяйте правде мешать хорошей истории. В этом нет ничего плохого", — сказал 52-летний менеджер "Эвертона".

