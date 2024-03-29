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Менеджер Эвертона Шон Дайч о стычке с Паттерсоном: он не понял шутки
Об этом сообщает BBC
Getty Images / Global Images Ukraine
Шон Дайч утверждает, что между ним и защитником Натаном Паттерсоном во время ссоры "ничего не произошло". Сообщалось, что тренер ударил 22-летнего игрока "шуточной пощечиной" во время тренировочных сборов в начале этого месяца, что привело к бурной перепалке.
"Я стукнул его по голове, как старший брат, а он не понял шутки. Это действительно довольно легко. Никогда не позволяйте правде мешать хорошей истории. В этом нет ничего плохого", — сказал 52-летний менеджер "Эвертона".
???? 'I tapped him' - Sean Dyche reveals more details of Nathan Patterson 'slap' incident at Everton camp— Everton FC News (@LivEchoEFC) March 28, 2024
Story from @lukedaviesmedia ???? #EFChttps://t.co/Zm6kMztxYy
Добавим, что Натан Паттерсон сыграл за ирисок 25 матчей в этом сезоне, но в последний раз появлялся на поле в январе.
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