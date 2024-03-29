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Артета намекнул на возможное возвращение трех ключевых игроков Арсенала в матче против Ман Сити
Наставник Арсенала прокомментировал предстоящий матч АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета, главный тренер "Арсенала", намекнул на возможное возвращение трех ключевых игроков команды в матче против "Манчестер Сити".
"Есть ли шанс увидеть Букайо Саку, Габриэля Мартинелли и Габриэля Магальяйнса в игре против "Манчестер Сити"? Да. Завтра у нас еще одна тренировка... Но есть шанс, что они могут попасть в состав".
Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится 31 марта. Начало - в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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