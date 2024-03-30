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Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Маркус Рашфорд должен удивить

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После последнего международного перерыва появилась информация, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Макрус Рашфорд может не попасть в заявку сборной Англии на предстоящий Евро. Футболисту нужно улучшать свою игру.

Матч против "Брентфорда" будет первым в списке противостояний, в которых у него будет шанс исправиться и поразить Гарета Саутгейта.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

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Английская Премьер-лига. 30 тур.

30 марта. 22:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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