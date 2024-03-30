Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Маркус Рашфорд должен удивить
Getty Images / Global Images Ukraine
После последнего международного перерыва появилась информация, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Макрус Рашфорд может не попасть в заявку сборной Англии на предстоящий Евро. Футболисту нужно улучшать свою игру.
Матч против "Брентфорда" будет первым в списке противостояний, в которых у него будет шанс исправиться и поразить Гарета Саутгейта.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 30 тур.
30 марта. 22:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Матч Польша – Украина состоится в Варшаве
- Football Insider: Гвардиола не хочет оставаться в Манчестер Сити после истечения контракта в 2025 году
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО