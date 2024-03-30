Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После последнего международного перерыва появилась информация, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Макрус Рашфорд может не попасть в заявку сборной Англии на предстоящий Евро. Футболисту нужно улучшать свою игру.

Матч против "Брентфорда" будет первым в списке противостояний, в которых у него будет шанс исправиться и поразить Гарета Саутгейта.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

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Английская Премьер-лига. 30 тур.

30 марта. 22:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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