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АПЛ. Борнмут – Эвертон 2:1. Драма ветерана ирисок

Англия

Коулман оформил обидный автогол на последних минутах

АПЛ. Борнмут – Эвертон 2:1. Драма ветерана ирисок

Getty Images / Global Images Ukraine

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АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Борнмут" – "Эвертон" 2:1

Голы: Соланке (64), Коулман (90+1, автогол) – Бету (87)

"Борнмут": Нето – Смит, Забарный, Мефам, Керкез (Келли, 63) – Адамс, Кук – Семеньо, Клюйверт (Биллинг, 73), Тавернье (Уаттара, 74) – Соланке (Унал, 85)

"Эвертон": Пикфорд – Коулман, Тарковски, Брантуэйт, Годфри – Харрисон (Янг, 72), Онана (Бету, 79), Гарнер, Макнил – Дукуре (Гомеш, 72) – Калверт-Льюин

Предупреждения: Соланке (30) – Онана (42), Тарковски (76)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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