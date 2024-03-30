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АПЛ. Борнмут – Эвертон 2:1. Драма ветерана ирисок
Коулман оформил обидный автогол на последних минутах
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 30-й тур
Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Борнмут" – "Эвертон" 2:1
Голы: Соланке (64), Коулман (90+1, автогол) – Бету (87)
"Борнмут": Нето – Смит, Забарный, Мефам, Керкез (Келли, 63) – Адамс, Кук – Семеньо, Клюйверт (Биллинг, 73), Тавернье (Уаттара, 74) – Соланке (Унал, 85)
"Эвертон": Пикфорд – Коулман, Тарковски, Брантуэйт, Годфри – Харрисон (Янг, 72), Онана (Бету, 79), Гарнер, Макнил – Дукуре (Гомеш, 72) – Калверт-Льюин
Предупреждения: Соланке (30) – Онана (42), Тарковски (76)
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