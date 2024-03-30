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Ничего нового для синих, но Мудрик сияет. Челси - Бернли 2:2. Видеообзор матча

Англия

Челси - Бернли ⋉ 2:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ничего нового для синих, но Мудрик сияет. Челси - Бернли 2:2. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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"Челси" продолжает свой не стабильный сезон. На этот раз они споткнулись на "Бернли" и сыграли ничейный матч со счетом 2:2.

Единственная стабильность у пенсионеров в этом сезоне - это Коул Палмер. Также в матче стоит выделить Михаила Мудрика, украинец провел один из лучших поединков "Челси".

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Челси" - "Бернли" 2:2

Голы: Палмер (44, с пенальти, 78) - Каллен (47), О'Ши (81)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Шарапа
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