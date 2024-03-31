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Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Нужно отвечать на поражение против "Манчестер Юнайтед"

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнем матче перед международным перерывом "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" в экстра-таймах. Болельщики мерсисайдцев ушли на перерыв не в лучшем настроении и теперь они требуют реабилитации.

Подобная реабилитация пройдет успешно, если их любимцы смогут обыграть "Брайтон" в родных стенах. Это шанс выйти на первую строчку, если результат матча между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" сложится в их пользу.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 31 марта.

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Английская Премьер-лига. 30 тур.

31 марта. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брайтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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