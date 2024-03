АПЛ. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1. Вспомнили о голах только в конце

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Безумный матч, у которого могла быть очень нелогичная развязка. "Брентфорд" доминировал все 90 с лишним минут, но едва не проиграл. А МЮ совсем чуть-чуть не хватило, чтобы чудом вырвать победу.

Неожиданный стартовый состав выставил Томас Франк. Там наконец-то нашлось место Егору Ярмолюку, который впервые в этом году появился в основе. И он сделал очень и очень мощный вклад в то, что “Брентфорд” создал у ворот Онана. Мог забивать украинец и сам. Но обо всем по порядку.

На 24 минуте Тони получил отличный шанс, но пробил в левую стойку. Впоследствии – после розыгрыша углового – Занка тоже должен был забивать, однако мяч после его удара головой полетел в перекладину. Еще раз вступал в игру Онана, а в общей сложности до перерыва "Брентфорд" нанес 14 ударов против трех у соперников. Ну и кто здесь был фаворитом?

