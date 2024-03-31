АПЛ. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1. Вспомнили о голах только в конце

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Безумный матч, у которого могла быть очень нелогичная развязка. "Брентфорд" доминировал все 90 с лишним минут, но едва не проиграл. А МЮ совсем чуть-чуть не хватило, чтобы чудом вырвать победу.

Неожиданный стартовый состав выставил Томас Франк. Там наконец-то нашлось место Егору Ярмолюку, который впервые в этом году появился в основе. И он сделал очень и очень мощный вклад в то, что “Брентфорд” создал у ворот Онана. Мог забивать украинец и сам. Но обо всем по порядку.

На 24 минуте Тони получил отличный шанс, но пробил в левую стойку. Впоследствии – после розыгрыша углового – Занка тоже должен был забивать, однако мяч после его удара головой полетел в перекладину. Еще раз вступал в игру Онана, а в общей сложности до перерыва "Брентфорд" нанес 14 ударов против трех у соперников. Ну и кто здесь был фаворитом?

The best chance of the match so far goes @BrentfordFC's way, but Ivan Toney hits the post!



Yoane Wissa plays him in with delicate pass, but Toney's effort is inches away from going in...#BREMUN pic.twitter.com/GRJuKFcUij — Premier League (@premierleague) March 30, 2024

Во втором тайме роли в поле несколько изменились. “Брентфорд” все равно преобладал, однако и МЮ начал огрызаться. На 55-й минуте Хойлунда вывели на ударную позицию – его удар потянул Флеккен. Хозяева ответили сразу. Онана на ленте ворот совершил невероятный сейв, парировал удар Ярмолюка в левый угол ворот. На добивании был Льюис-Поттер, но и здесь спас голкипер.

Были еще моменты у Тони, в том числе и не засчитанный гол – VAR подтвердил в этом эпизоде офсайд у нападающего. Обостряли и Льюис-Поттер с Йенсеном и Мбеумо. В том числе снова попадали в каркас - всего таких ударов в штангу или перекладину собрались четыре за матч. Но логика в футбол не играет.

???? @BrentfordFC have had 2️⃣2️⃣ shots so far in this one!



Will they find a crucial goal before the full-time whistle?#BREMUN pic.twitter.com/01ViTEzbs4 — Premier League (@premierleague) March 30, 2024

Арбитр добавил девять минут ко второму тайму. На шестой компенсированный счет открыл МЮ. После прострела с правого фланга мяч после многочисленных рикошетов дошел до Маунта, который из пределов штрафной пробил в правый угол. Дебютный гол для Мэйсона за МЮ.

Ну не могло же так не везти “Брентфорду”. Все-таки они успели отыграться. Через три минуты Аэру выкатили под удар из расстрельной позиции в штрафной – тот прошил стену из многочисленных защитников. В общей сложности команды переиграли 15 минут во втором тайме.

How we're all feeling after those final few minutes...#BREMUN pic.twitter.com/JeHoICNVMU — Premier League (@premierleague) March 30, 2024

"Пчелы" закономерно отыгрались, хотя должны были и побеждать. Однако нереализация моментов – в том числе и через Онана – сыграла злую шутку с подопечными Франка. Они продолжают находиться на 15 месте, хоть и чуть-чуть увеличили отрыв от зоны вылета. МЮ все еще занимает шестую позицию и повторяет гимн Лиги Европы.

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Аер 90+9 – Маунт 90+6

Брентфорд: Флэккен – Занка, Айер, Коллинз – Рерслев Расмуссен (Мопе 87), Йенсен, Янельт, Ярмолюк (Дамсгорд 71), Льюис-Поттер (Годдос 87) – Тони, Висса (Мбемо 71)

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Линделоф (Мартинес 69), Варан (Магуайр 46), Уан-Биссака – Мактоминей, Мейну (Каземиро 80) – Гарначо (Антони 59), Фернандеш, Рашфорд (Маунт 80)

Предупреждения: Висса 45, Занка 83, Мопе 90+12 – Уан-Биссака 39, Мактоминей 90+12