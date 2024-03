Соперники Ман Юнайтед выполнили 106 ударов по воротам Онана в последних четырех матчах

Матч между “Брентфордом” и “Манчестер Юнайтед” едва не завершился одним из самых несправедливых результатов за последнее время в АПЛ.

“Брентфорд” имел явное игровое преимущество, выполнил 31 ударов против 11 у МЮ, и четырежды попал в каркас ворот. Команда тег Хага напоминала боксера в состоянии грогги, но на 90+5 минуте усилиями Маунта неожиданно забила гол. Однако центрбек “Брентфорда” Айеру на 90+9 минуте все же удалось установить равновесие.

How about @BrentfordFC's attacking stats against @ManUtd ????



3️⃣1️⃣ shots on goal

8️⃣5️⃣ touches in the opposition box

3️⃣4️⃣ crosses

1️⃣4️⃣ corners

4️⃣ shots hit the woodwork#BREMUN pic.twitter.com/yjK7OgAVyO