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Соперники Ман Юнайтед выполнили 106 ударов по воротам Онана в последних четырех матчах
Игры в защите нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч между “Брентфордом” и “Манчестер Юнайтед” едва не завершился одним из самых несправедливых результатов за последнее время в АПЛ.
“Брентфорд” имел явное игровое преимущество, выполнил 31 ударов против 11 у МЮ, и четырежды попал в каркас ворот. Команда тег Хага напоминала боксера в состоянии грогги, но на 90+5 минуте усилиями Маунта неожиданно забила гол. Однако центрбек “Брентфорда” Айеру на 90+9 минуте все же удалось установить равновесие.
How about @BrentfordFC's attacking stats against @ManUtd ????— Premier League (@premierleague) March 30, 2024
3️⃣1️⃣ shots on goal
8️⃣5️⃣ touches in the opposition box
3️⃣4️⃣ crosses
1️⃣4️⃣ corners
4️⃣ shots hit the woodwork#BREMUN pic.twitter.com/yjK7OgAVyO
Большое количество ударов у соперников – эта проблема “Манчестер Юнайтед”. В марте команда тен Хага провела четыре матча, и в них позволила сопернику выполнить 106 ударов. Кроме того, МЮ является единственной командой в АПЛ, помимо аутсайдера “Шеффилд Юнайтед”, которая больше одного раза пропускала 30 и больше ударов.
Ничья оставила “Манчестер Юнайтед” на шестом месте, “Брентфорд” – пятнадцатый.
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