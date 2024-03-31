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Соперники Ман Юнайтед выполнили 106 ударов по воротам Онана в последних четырех матчах

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Соперники Ман Юнайтед выполнили 106 ударов по воротам Онана в последних четырех матчах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между “Брентфордом” и “Манчестер Юнайтед” едва не завершился одним из самых несправедливых результатов за последнее время в АПЛ.

Читайте такжеАПЛ. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1. Вспомнили о голах только в конце

“Брентфорд” имел явное игровое преимущество, выполнил 31 ударов против 11 у МЮ, и четырежды попал в каркас ворот. Команда тег Хага напоминала боксера в состоянии грогги, но на 90+5 минуте усилиями Маунта неожиданно забила гол. Однако центрбек “Брентфорда” Айеру на 90+9 минуте все же удалось установить равновесие.

Большое количество ударов у соперников – эта проблема “Манчестер Юнайтед”. В марте команда тен Хага провела четыре матча, и в них позволила сопернику выполнить 106 ударов. Кроме того, МЮ является единственной командой в АПЛ, помимо аутсайдера “Шеффилд Юнайтед”, которая больше одного раза пропускала 30 и больше ударов.

Ничья оставила “Манчестер Юнайтед” на шестом месте, “Брентфорд” – пятнадцатый.

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