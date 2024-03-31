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Томас Франк – о матче против Манчестер Юнайтед: Невероятно, что мы не выиграли
"Пчелы" очень покусали "манкунианцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал результат своих подопечных в матче 30 тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед":
“Это была самая односторонняя игра со счетом 1:1, которую мы не выиграли. Невероятно, что мы не выиграли.
Нам не везло, но у нас хватило менталитета и характера, чтобы вернутся в игру. Эти игроки просто фантастичны. Я очень ими горжусь.
Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, это футбол и только одно очко. Надо просто продолжать в том же духе”, - сказал Франк.
Во вчерашнем поединке "пчелы" нанесли 31 удар по воротам МЮ. В том числе четыре раза они попали в каркас ворот. Показатель ожидаемых голов (xG) составил 2,67.
В настоящее время "Брентфорд" находится на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 3 апреля против "Брайтона".
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