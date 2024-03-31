  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Томас Франк – о матче против Манчестер Юнайтед: Невероятно, что мы не выиграли
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Франк – о матче против Манчестер Юнайтед: Невероятно, что мы не выиграли

Англия

"Пчелы" очень покусали "манкунианцев"

Томас Франк – о матче против Манчестер Юнайтед: Невероятно, что мы не выиграли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал результат своих подопечных в матче 30 тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед":

“Это была самая односторонняя игра со счетом 1:1, которую мы не выиграли. Невероятно, что мы не выиграли.

Нам не везло, но у нас хватило менталитета и характера, чтобы вернутся в игру. Эти игроки просто фантастичны. Я очень ими горжусь.

Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, это футбол и только одно очко. Надо просто продолжать в том же духе”, - сказал Франк.

Во вчерашнем поединке "пчелы" нанесли 31 удар по воротам МЮ. В том числе четыре раза они попали в каркас ворот. Показатель ожидаемых голов (xG) составил 2,67.

В настоящее время "Брентфорд" находится на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 3 апреля против "Брайтона".

По теме
yellow-arrow
Нереализованный шанс Ярмолюка. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Арсенал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Томас Франк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости