Томас Франк – о матче против Манчестер Юнайтед: Невероятно, что мы не выиграли

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал результат своих подопечных в матче 30 тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед":

“Это была самая односторонняя игра со счетом 1:1, которую мы не выиграли. Невероятно, что мы не выиграли.

Нам не везло, но у нас хватило менталитета и характера, чтобы вернутся в игру. Эти игроки просто фантастичны. Я очень ими горжусь.

Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, это футбол и только одно очко. Надо просто продолжать в том же духе”, - сказал Франк.