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Клопп о Де Дзерби: он переворачивает футбол с ног на голову

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Итальянец получил теплые комплименты от немца

Клопп о Де Дзерби: он переворачивает футбол с ног на голову

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Брайтоном" - 2:1. После окончания матча менеджер красных Юрген Клопп тепло обнялся с Роберто Де Дзерби в тоннеле "Энфилда".

"Я сказал Де Дзерби продолжать переворачивать футбольный мир с ног на голову. Я буду наблюдать за этим со стороны. Я очень уважаю то, что он делает. То, что он сделал, невероятно. Брайтон потерял Алексиса Мак Алистера и Мойзеса Кайседо, у них много травм, но он собрал такую команду. Невероятная работа! Мы сыграли против них лучшую игру с тех пор, как мы встречаемся друг с другом, поэтому мне это нравится еще больше", - сказал немецкий тренер, который одержал свою первую победу над итальянцем с пяти попыток.

Добавим, что фамилию менеджера "Брайтона" все чаще связывают с топ-клубами, в частности "Ливерпулем", "Баварией" и "Барселоно", поскольку в конце этого сезона свои команды покинут Юрген Клопп, Томас Тухель и Хави соответственно.

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Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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