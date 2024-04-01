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Клопп о Де Дзерби: он переворачивает футбол с ног на голову
Итальянец получил теплые комплименты от немца
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Брайтоном" - 2:1. После окончания матча менеджер красных Юрген Клопп тепло обнялся с Роберто Де Дзерби в тоннеле "Энфилда".
"Я сказал Де Дзерби продолжать переворачивать футбольный мир с ног на голову. Я буду наблюдать за этим со стороны. Я очень уважаю то, что он делает. То, что он сделал, невероятно. Брайтон потерял Алексиса Мак Алистера и Мойзеса Кайседо, у них много травм, но он собрал такую команду. Невероятная работа! Мы сыграли против них лучшую игру с тех пор, как мы встречаемся друг с другом, поэтому мне это нравится еще больше", - сказал немецкий тренер, который одержал свою первую победу над итальянцем с пяти попыток.
Добавим, что фамилию менеджера "Брайтона" все чаще связывают с топ-клубами, в частности "Ливерпулем", "Баварией" и "Барселоно", поскольку в конце этого сезона свои команды покинут Юрген Клопп, Томас Тухель и Хави соответственно.
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