Невилл - про игру Арсенала: Никогда не видел, чтобы кто-то так оборонялся против Ман Сити

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл проанализировал игру "Арсенала" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (0:0).

"Никогда не видел, чтобы команда так усложняла задачу "Сити" в последней трети поля. Кажется, там не оставалось никакого пространства. Способ защиты "Арсенала" был совершенно уникальным.

Два центральных защитника "канониров" провели фантастическую игру. Они стабильно делали выносы головой и помогали друг другу в игре против Холанда. Это была классическая старомодная тактика: один действует плотнее, второй сдерживает", - цитирует Невилла Sky Sports.