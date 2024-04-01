  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Невилл - про игру Арсенала: Никогда не видел, чтобы кто-то так оборонялся против Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невилл - про игру Арсенала: Никогда не видел, чтобы кто-то так оборонялся против Ман Сити

Англия

Экс-игрок "МЮ" оценил действия коллег по амплуа

Невилл - про игру Арсенала: Никогда не видел, чтобы кто-то так оборонялся против Ман Сити

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл проанализировал игру "Арсенала" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (0:0).

"Никогда не видел, чтобы команда так усложняла задачу "Сити" в последней трети поля. Кажется, там не оставалось никакого пространства. Способ защиты "Арсенала" был совершенно уникальным.

Два центральных защитника "канониров" провели фантастическую игру. Они стабильно делали выносы головой и помогали друг другу в игре против Холанда. Это была классическая старомодная тактика: один действует плотнее, второй сдерживает", - цитирует Невилла Sky Sports.

По теме
yellow-arrow
Грилиш: Мы с мамой всё время удивляемся, почему фанаты соперников меня освистывают
yellow-arrow
Заря – Динамо, Кубок Украины, МЮ против Ливерпуля и Челси. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
yellow-arrow
Гвардиола: Лучшая команда среди претендентов на АПЛ? Манчестер Сити
Гари Невилл Арсенал (Лондон) АПЛ Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости