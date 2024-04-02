  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Келвин Филипс может вернуться в Лидс летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Келвин Филипс может вернуться в Лидс летом

Англия

При каких условиях?

Келвин Филипс может вернуться в Лидс летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Манчестер Сити", выступающий на правах аренды за лондонский "Вест Хэм", Келвин Филипс может вернуться в "Лидс" за 30 миллионов евро, в случае выхода его, родной, команды в АПЛ - сообщает The Sun - сообщает The Sun.

Его желанный шаг вперед, оказался кошмаром, он просидел 18 месяцев на замене, лишь изредка выходил на замену. И перестал вызываться в сборную Англии.

Напомним, что Келвин Филипс провел за "Лидс" 12 сезонов и в 2022 году перебрался в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро, где закрепиться в основном составе так и не смог.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.04.24
yellow-arrow
Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
Челси теряет интерес к форварду Брайтона
Манчестер Сити Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости