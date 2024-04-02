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Келвин Филипс может вернуться в Лидс летом
При каких условиях?
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Манчестер Сити", выступающий на правах аренды за лондонский "Вест Хэм", Келвин Филипс может вернуться в "Лидс" за 30 миллионов евро, в случае выхода его, родной, команды в АПЛ - сообщает The Sun - сообщает The Sun.
Его желанный шаг вперед, оказался кошмаром, он просидел 18 месяцев на замене, лишь изредка выходил на замену. И перестал вызываться в сборную Англии.
Напомним, что Келвин Филипс провел за "Лидс" 12 сезонов и в 2022 году перебрался в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро, где закрепиться в основном составе так и не смог.
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