Келвин Филипс может вернуться в Лидс летом

Футболист "Манчестер Сити", выступающий на правах аренды за лондонский "Вест Хэм", Келвин Филипс может вернуться в "Лидс" за 30 миллионов евро, в случае выхода его, родной, команды в АПЛ - сообщает The Sun - сообщает The Sun.

Его желанный шаг вперед, оказался кошмаром, он просидел 18 месяцев на замене, лишь изредка выходил на замену. И перестал вызываться в сборную Англии.

Напомним, что Келвин Филипс провел за "Лидс" 12 сезонов и в 2022 году перебрался в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро, где закрепиться в основном составе так и не смог.

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