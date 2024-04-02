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Постекоглу о Дэвиде Мойесе: он - выдающийся менеджер
Тренер шпор заступился за коллегу по тренерскому мостику
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник "Вест Хэм" принимает "Тоттенхэм", а Мойес стремится совершить двойную победу над "Тоттенхэмом" в этом сезоне. Впрочем, тренер молотобойцев попал под шквал критики со стороны некоторых фанатских групп "Вест Хэма", которые призывали его уволить.
"Я думаю, что он выдающийся менеджер. Я оцениваю его очень высоко. Долголетие в игре что-то значит, особенно на таком уровне. Я считаю, что он проделал блестящую работу в "Вест Хэме", и любой, кто считает иначе... команда, какой она есть сегодня, игроки, которые в ней есть, - это футболисты высокого класса, и я думаю, что они станут еще лучше", - заявил тренер шпор Анге Постекоглу перед встречей с лондонцами.
Добавим, что Мойес привел молотобойцев к их первому крупному трофею за 43 года, когда они победили "Фиорентину" в финале Лиги Конференции в прошлом году. В АПЛ после 30 туров "Вест Хэм" занимает 7 место, имея в своем активе 44 очка.
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