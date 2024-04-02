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Рафаэль Варан: вспоминая три худших матча в моей карьере, по крайней мере в двух из них я получил сотрясение мозга несколькими днями ранее 

Англия

Об этом футболист рассказал в интервью L'Equipe

Рафаэль Варан: вспоминая три худших матча в моей карьере, по крайней мере в двух из них я получил сотрясение мозга несколькими днями ранее 

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "МЮ" много лет играл на самом высоком уровне за мадридский "Реал" и национальную сборную Франции. Однако, как признался Рафаэль Варан в интервью, соперничество имело серьезные последствия для его здоровья.

"Мы, игроки, часто не понимаем этого и даже не думаем о том, чтобы сделать тест. Поэтому распознать сотрясение мозга и правильно его лечить - настоящий вызов. Это настоящая проблема со здоровьем, она может быть даже опасной для жизни. Ситуация медленно меняется, но мы все еще можем достичь прогресса в этой сфере. Да, у меня было несколько сотрясений мозга. Если вы посмотрите на три худших матча в моей карьере, по крайней мере в двух из них я получил сотрясение мозга несколькими днями ранее: против Германии в четвертьфинале чемпионата мира 2014 года и с "Реалом" против "Манчестер Сити" в 1/16 финала Лиги чемпионов 2020 года", - признался защитник "Манчестер Юнайтед".

Рафаэль Варан объяснил, что после сотрясения мозга, которое он получил на Чемпионате мира 2014 года в матче против Нигерии, он доиграл игру "в режиме автопилота".

Француз призывает к лучшему медицинскому уходу и профилактике для футболистов, а также выражает обеспокоенность относительно опасности, которая до сих пор малоизвестна в мире футбола - повторных ударов головой, которые вызывают микросотрясение мозга.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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