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Жозе Моуринью поздравил с юбилеем пожизненного фаната Челси

Англия

Милый и приятный жест от португальца

Жозе Моуринью поздравил с юбилеем пожизненного фаната Челси

Фото: пресслужби ФК "Рома"

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Пожизненный фанат "Челси" Альф Уэллс на днях отметил свой юбилей - мужчине исполнилось 100 лет. Именинник назвал Моуринью своим любимым менеджером всех времен, а в день своего рождения получил особую благодарность от него самого.

"Альфа, для меня большая честь поздравить вас с днем рождения. 100 лет - это замечательный возраст, а ходить на футбол... к твоей страсти - это что-то невероятное. Целую вас, с огромным уважением", - сказал Жозе Моуринью в своем видеопоздравлении.

Кроме того, Уэллс получил еще один незабываемый подарок на свой день рождения, который организовала его соседка Венди Снеддон в сотрудничестве с клубом и Большой Западной железной дорогой. Уэллс, который работал начальником вокзала на железнодорожной станции Ньюбери, получил билеты на поезд первого класса и на матч "Челси"-"Бернли", который завершился вничью со счетом 2:2.

Напомним, что за время своего пребывания на "Стэмфорд Бридж", Моуринью с синими завоевал три титула чемпиона Премьер-лиги, три Кубка Лиги и Кубок Англии.

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Жозе Моуриньо Челси (Лондон) Жозе Моуринью
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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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