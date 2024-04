Жозе Моуринью поздравил с юбилеем пожизненного фаната Челси

Пожизненный фанат "Челси" Альф Уэллс на днях отметил свой юбилей - мужчине исполнилось 100 лет. Именинник назвал Моуринью своим любимым менеджером всех времен, а в день своего рождения получил особую благодарность от него самого.

"Альфа, для меня большая честь поздравить вас с днем рождения. 100 лет - это замечательный возраст, а ходить на футбол... к твоей страсти - это что-то невероятное. Целую вас, с огромным уважением", - сказал Жозе Моуринью в своем видеопоздравлении.

Lifelong Chelsea supporter Alf Wells celebrated his 100th birthday in style as he received a very special message from his favourite manager ????⭐ pic.twitter.com/dR2boZ6KRS