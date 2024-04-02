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Жозе Моуринью поздравил с юбилеем пожизненного фаната Челси
Милый и приятный жест от португальца
Фото: пресслужби ФК "Рома"
Пожизненный фанат "Челси" Альф Уэллс на днях отметил свой юбилей - мужчине исполнилось 100 лет. Именинник назвал Моуринью своим любимым менеджером всех времен, а в день своего рождения получил особую благодарность от него самого.
"Альфа, для меня большая честь поздравить вас с днем рождения. 100 лет - это замечательный возраст, а ходить на футбол... к твоей страсти - это что-то невероятное. Целую вас, с огромным уважением", - сказал Жозе Моуринью в своем видеопоздравлении.
Lifelong Chelsea supporter Alf Wells celebrated his 100th birthday in style as he received a very special message from his favourite manager ????⭐ pic.twitter.com/dR2boZ6KRS— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 1, 2024
Кроме того, Уэллс получил еще один незабываемый подарок на свой день рождения, который организовала его соседка Венди Снеддон в сотрудничестве с клубом и Большой Западной железной дорогой. Уэллс, который работал начальником вокзала на железнодорожной станции Ньюбери, получил билеты на поезд первого класса и на матч "Челси"-"Бернли", который завершился вничью со счетом 2:2.
Напомним, что за время своего пребывания на "Стэмфорд Бридж", Моуринью с синими завоевал три титула чемпиона Премьер-лиги, три Кубка Лиги и Кубок Англии.
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