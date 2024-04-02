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Официально: Челси продлил контракт со своим защитником
Соглашение рассчитано до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси U-21" Альфи Гилкрист договорился с клубом о новом контракте.
Игрок заключил соглашение, которое рассчитано до 2026 года с возможностью продления договора еще на один сезон.
"Подписание контракта с "Челси" является огромным достижением для меня и моей семьи", - сказал Альфи.
Гилкрист в 2014 году присоединился к молодежной команде "синих", а в 2020 году подписал свой первый профессиональный договор.
One of our own. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2024
Alfie Gilchrist has signed a new Chelsea contract until 2026, with a further one-year option. ????
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