Официально: Челси продлил контракт со своим защитником

Защитник "Челси U-21" Альфи Гилкрист договорился с клубом о новом контракте.

Игрок заключил соглашение, которое рассчитано до 2026 года с возможностью продления договора еще на один сезон.

Гилкрист в 2014 году присоединился к молодежной команде "синих", а в 2020 году подписал свой первый профессиональный договор.

Alfie Gilchrist has signed a new Chelsea contract until 2026, with a further one-year option. ????