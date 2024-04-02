Официально: Челси продлил контракт со своим защитником

Защитник "Челси U-21" Альфи Гилкрист договорился с клубом о новом контракте.

Игрок заключил соглашение, которое рассчитано до 2026 года с возможностью продления договора еще на один сезон.

"Подписание контракта с "Челси" является огромным достижением для меня и моей семьи", - сказал Альфи.

Гилкрист в 2014 году присоединился к молодежной команде "синих", а в 2020 году подписал свой первый профессиональный договор.