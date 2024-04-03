Забарный обгоняет Мудрика в турнирной таблице АПЛ. Борнмут - Кристал Пэлас 1:0. Видео голов и обзор матча

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги "Борнмут" принимал "Кристал Пэлас".

Победу хозяевам поля на 79-й минуте принёс Джастин Клюйверт.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный провёл на поле весь поединок, и помог сохранить ворота своей команды "на замке".

Таким образом, в турнирной таблице АПЛ "Борнмут" поднялся сразу на две позиции вверх, обогнав "Фулхэм" и "Челси" Михаила Мудрика.

АПЛ. 31-й тур.

2 апреля. "Дин Корт"

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Клюйверт, 79