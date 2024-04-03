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Забарный обгоняет Мудрика в турнирной таблице АПЛ. Борнмут - Кристал Пэлас 1:0. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Борнмут - Кристал Пэлас ⋉ {1:0} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {02.04.2024} ⋇ {АПЛ} на UA-Футбол

Забарный обгоняет Мудрика в турнирной таблице АПЛ. Борнмут - Кристал Пэлас 1:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги "Борнмут" принимал "Кристал Пэлас".

Победу хозяевам поля на 79-й минуте принёс Джастин Клюйверт.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный провёл на поле весь поединок, и помог сохранить ворота своей команды "на замке".

Таким образом, в турнирной таблице АПЛ "Борнмут" поднялся сразу на две позиции вверх, обогнав "Фулхэм" и "Челси" Михаила Мудрика.

АПЛ. 31-й тур.

2 апреля. "Дин Корт"

Борнмут – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Клюйверт, 79

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Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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