Сульшер - о возвращении Роналду в МЮ в 2021-м: Он мощно смотрелся и заслуживает большего признания

Оле-Гуннар Сульшер вспомнил период сотрудничества с Криштиану Роналду в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Мы никогда не хотели, чтобы он переходил в "Сити". В сентябре 2021 года мы были лидерами АПЛ, к нам присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Криштиану.

Его второй дебют состоялся в матче против "Ньюкасла", и это был один из самых ярких дней на "Олд Траффорд" за всю историю. Тогда Роналду оформил дубль. Он заслужил этот шанс вернуться. В том первом сезоне он забил 24 гола. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он сейчас получает. Он по-прежнему оставался одним из лучших бомбардиров в мире и мощно смотрелся на поле", - рассказал норвежец в интервью FourFourTwo.