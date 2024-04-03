  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер - о возвращении Роналду в МЮ в 2021-м: Он мощно смотрелся и заслуживает большего признания
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер - о возвращении Роналду в МЮ в 2021-м: Он мощно смотрелся и заслуживает большего признания

Англия

Воспоминания специалиста

Сульшер - о возвращении Роналду в МЮ в 2021-м: Он мощно смотрелся и заслуживает большего признания

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Оле-Гуннар Сульшер вспомнил период сотрудничества с Криштиану Роналду в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Мы никогда не хотели, чтобы он переходил в "Сити". В сентябре 2021 года мы были лидерами АПЛ, к нам присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо, а затем мы сделали следующий шаг, подписав Криштиану.

Его второй дебют состоялся в матче против "Ньюкасла", и это был один из самых ярких дней на "Олд Траффорд" за всю историю. Тогда Роналду оформил дубль. Он заслужил этот шанс вернуться. В том первом сезоне он забил 24 гола. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он сейчас получает. Он по-прежнему оставался одним из лучших бомбардиров в мире и мощно смотрелся на поле", - рассказал норвежец в интервью FourFourTwo.

Напомним, после своего возвращения в "МЮ" Роналду забил 27 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах.

По теме
yellow-arrow
"Он лучший нападающий в мире". Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанда игроком второй лиги
yellow-arrow
"Он делает недостаточно". Де Дзерби раскритиковал арендованного у Барселоны Фати
yellow-arrow
Барселона и Арсенал интересуются защитником Фиорентины
Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости