АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1. Очередной хет-трик Фодена

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Этихад Стедиум" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Эрлинг Холанд получил сегодня отдых, проведя весь матч на скамейке для запасных. Также и Де Брюйне не выходил на поле. Однако все вместо них сделал Фил Фоден – он снова потянул на себе “Сити”, став главным героем матча.

Но не одним Фоденом единственным. Команды начали с быстрых голов. На 11 минуте счет открыл Родри после прострела Доку. Спустя еще девять минут "Вилла", которая не создавала абсолютно ничего, восстановила паритет. "Львы" развили контратаку, которую завершил Дуран. Первый пропущенный мяч Ортеги за последние три поединка.

Ten minutes in at Etihad Stadium, and the hosts @ManCity have the advantage!



Jeremy Doku makes space down the right to pass to Rodri in the box, and he fires his finish into the roof of the net ????#MCIAVL pic.twitter.com/lIJbd06L5A — Premier League (@premierleague) April 3, 2024

Преимущество "Сити" во всем было значительным. Впоследствии Альварес должен был забивать, но Ольсен отлично отбил ногой. В компенсированное до первого тайма время шведский голкипер "Виллы", вышедший сегодня вместо травмированного Мартинеса, не спас. Фоден забил прямым ударом со стандарта с метров 23. Ему помогла рассыпавшаяся стенка.

Перед самым свистком на перерыв что-то невероятное издал Ольсен. Он парировал удар Альвареса головой в упор – прыжок был эффектным и эффективным.

В общей сложности семь сейвов сегодня совершил шведский голкипер. В частности, на старте второго тайма он не дал забить Доку и Силве. Но этого не хватило даже во избежание разгрома.

На 55 минуте два подряд момента имели гости – Ортега спас. А уже через несколько мгновений Фоден оформил дубль. Фил в касание замкнул прострел от Родри после его индивидуального сольного прохода.

Phil Foden extends @ManCity's lead with his second goal of the match! ????



He receives a pass from Rodri and fires a low finish into the net ????#MCIAVL pic.twitter.com/IbshKk3P6L — Premier League (@premierleague) April 3, 2024

Очень красивая точка в матче была на 69-й минуте. Кроме того, что Фоден оформил хет-трик, он сделал это ударом из-за пределов штрафной. Даже упал полузащитник во время выстрела, но все равно попал в правую девятку. Шикарный гол.

Перед финальным свистком сразу две команды могли забить. Альварес классно убрал Ольсена, однако вратарь все равно потянул удар аргентинца. Морено не попал буквально в пустые – не смог подстроиться под прострел. А Серхио Гомес попал в стойку ворот гостей.

Победа отдаляет "Сити" от четвертой "Астон Виллы" на восемь очков. А к первому "Арсеналу", который также параллельно выиграл, теперь один зачетный пункт. Борьба продолжается.

This Premier League title contest ????‍????



???? @Arsenal saw through a convincing with against Luton

???? @ManCity enjoyed a great victory against Aston Villa



Will @LFC follow suit tomorrow against Sheffield Utd? pic.twitter.com/wgH59QKGV1 — Premier League (@premierleague) April 3, 2024

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 4:1

Голы: Родри 11, Фоден 45+1, 62, 69 – Дуран 20

Манчестер Сити: Ортега – Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Родри (Ковачич 75), Силва (Нунес 75) – Доку (Гомес 81), Фоден (Бобб 81), Грилиш – Альварес

Астон Вилла: Ольсен, Конса, Диего Карлос, Лангле, Динь – Дзаньоло (Келлимен 77), Ироэгбунам (Бейли 63), Дуглас Луиз (Чамберс 63), Роджерс – Диаби (Тиллеманс 63), Дуран (Морено 71)

Предупреждения: Грилиш 32 – Дуглас Луиз 38