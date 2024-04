АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1. Очередной хет-трик Фодена

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Этихад Стедиум" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Эрлинг Холанд получил сегодня отдых, проведя весь матч на скамейке для запасных. Также и Де Брюйне не выходил на поле. Однако все вместо них сделал Фил Фоден – он снова потянул на себе “Сити”, став главным героем матча.

Но не одним Фоденом единственным. Команды начали с быстрых голов. На 11 минуте счет открыл Родри после прострела Доку. Спустя еще девять минут "Вилла", которая не создавала абсолютно ничего, восстановила паритет. "Львы" развили контратаку, которую завершил Дуран. Первый пропущенный мяч Ортеги за последние три поединка.

Ten minutes in at Etihad Stadium, and the hosts @ManCity have the advantage!



Jeremy Doku makes space down the right to pass to Rodri in the box, and he fires his finish into the roof of the net ????#MCIAVL pic.twitter.com/lIJbd06L5A