  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хет-трик Фодена. Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хет-трик Фодена. Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Манчестер Сити - Астон Вилла ⋉ {4:1} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {03.04.2024} ⋇ {АПЛ} на UA-Футбол

Хет-трик Фодена. Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой". Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу "горожан".

Героем встречи стал атакующий полузащитник хозяев поля Фил Фоден. На счету англичанина - хет-трик.

После этой победы "Сити" по-прежнему остаётся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата.

АПЛ. 31-й тур.

3 апреля. Манчестер. "Эмирейтс"

Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1

Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20

По теме
yellow-arrow
Тренер Вулверхэмптона является одним из претендентов на должность менеджера в МЮ и Ливерпуле
yellow-arrow
Зинченко вернулся в старт. Арсенал - Лутон 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Клубы АПЛ интересуются защитником Байера
Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости