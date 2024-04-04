Хет-трик Фодена. Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой". Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу "горожан".

Героем встречи стал атакующий полузащитник хозяев поля Фил Фоден. На счету англичанина - хет-трик.

После этой победы "Сити" по-прежнему остаётся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата.

АПЛ. 31-й тур.

3 апреля. Манчестер. "Эмирейтс"

Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1

Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20