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Хет-трик Фодена. Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Астон Вилла ⋉ {4:1} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {03.04.2024} ⋇ {АПЛ} на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой". Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу "горожан".
Героем встречи стал атакующий полузащитник хозяев поля Фил Фоден. На счету англичанина - хет-трик.
После этой победы "Сити" по-прежнему остаётся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата.
АПЛ. 31-й тур.
3 апреля. Манчестер. "Эмирейтс"
Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1
Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20
????????????????????????????????Phil Foden hat-trick yaptı! Manchester City, Aston Villa'yı bozguna uğrattı!pic.twitter.com/UhAHpPrq2s— Sporxtv (@sporxtv) April 3, 2024
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