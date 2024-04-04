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Гвардиола - о чемпионской гонке АПЛ с Ливерпулем и Арсеналом: Нам важно выйти в Лигу чемпионов

Англия

Смахивает на блеф

Гвардиола - о чемпионской гонке АПЛ с Ливерпулем и Арсеналом: Нам важно выйти в Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал борьбу с "Арсеналом" и "Ливерпулем" за звание чемпиона Англии.

"У них больше очков, чем у нас, поэтому они являются фаворитами. Для нас важно квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы близки к этому, попадание туда важно по многим причинам. Победа над "Астон Виллой" — это большой шаг для осуществления этой цели", - цитирует Пепа BBC.

После 30 туров "Сити" занимает третье место в АПЛ с 67 очками, уступая "Ливерпулю" по разнице забитых и пропущенных мячей (у "мерсисайдцев" ещё одна игра в запасе). Лидирует в таблице "Арсенал".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.04.2024 в 11:26
Прибідняється Маючи таку шикарну лаву запасних... Тому невідомо хто буде фаворитом наприкінці важкого сезону! В Арсенал не вірю, Ліверпуль має простіший євротурнір... Вся боротьба попереду Травень все розставить на місця! Кому перемогу, а кому пролетіли!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
04.04.2024 в 11:26
Прибідняється Маючи таку шикарну лаву запасних... Тому невідомо хто буде фаворитом наприкінці важкого сезону! В Арсенал не вірю, Ліверпуль має простіший євротурнір... Вся боротьба попереду Травень все розставить на місця! Кому перемогу, а кому пролетіли!
Ответить
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