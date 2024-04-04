Гвардиола - о чемпионской гонке АПЛ с Ливерпулем и Арсеналом: Нам важно выйти в Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал борьбу с "Арсеналом" и "Ливерпулем" за звание чемпиона Англии.

"У них больше очков, чем у нас, поэтому они являются фаворитами. Для нас важно квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы близки к этому, попадание туда важно по многим причинам. Победа над "Астон Виллой" — это большой шаг для осуществления этой цели", - цитирует Пепа BBC.

После 30 туров "Сити" занимает третье место в АПЛ с 67 очками, уступая "Ливерпулю" по разнице забитых и пропущенных мячей (у "мерсисайдцев" ещё одна игра в запасе). Лидирует в таблице "Арсенал".