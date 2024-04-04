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"Он может стать суперзвездой". Каррагер назвал одного игрока, которого взял бы в Ливерпуль из МЮ

Англия

Юному хавбеку продолжают раздавать авансы

"Он может стать суперзвездой". Каррагер назвал одного игрока, которого взял бы в Ливерпуль из МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выбрал Кобби Майну в качестве единственного игрока "Манчестер Юнайтед", которого он хотел бы видеть в стане "мерсисайдцев".

"Думаю, я бы взял в "Ливерпуль" молодого парня Майну. Его возраст - это ключевой фактор. Он уже выглядит как суперзвезда, и может стать настоящей суперзвездой.

Пытаюсь подумать, кто еще в "Юнайтед" лучше играет на своей позиции. Может быть, Бруну или Рашфорд. Но первый не особо подходит под стиль игры Клоппа, а второй выступает не на столь важной позиции", - приводит слова англичанина Mirror.

В текущем сезоне 18-летний хавбек провёл 21 матч во всех турнирах за "МЮ", отметившись двумя забитыми мячами.

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Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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