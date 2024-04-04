Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он может стать суперзвездой". Каррагер назвал одного игрока, которого взял бы в Ливерпуль из МЮ
Юному хавбеку продолжают раздавать авансы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выбрал Кобби Майну в качестве единственного игрока "Манчестер Юнайтед", которого он хотел бы видеть в стане "мерсисайдцев".
"Думаю, я бы взял в "Ливерпуль" молодого парня Майну. Его возраст - это ключевой фактор. Он уже выглядит как суперзвезда, и может стать настоящей суперзвездой.
Пытаюсь подумать, кто еще в "Юнайтед" лучше играет на своей позиции. Может быть, Бруну или Рашфорд. Но первый не особо подходит под стиль игры Клоппа, а второй выступает не на столь важной позиции", - приводит слова англичанина Mirror.
В текущем сезоне 18-летний хавбек провёл 21 матч во всех турнирах за "МЮ", отметившись двумя забитыми мячами.
Популярное сейчас
- Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
- Анчелотти лишил Лунина индивидуального трофея - тренер уже извинился
- Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо - Источник
- Заря – Динамо, Кубок Украины, МЮ против Ливерпуля и Челси. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО