"Он может стать суперзвездой". Каррагер назвал одного игрока, которого взял бы в Ливерпуль из МЮ

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выбрал Кобби Майну в качестве единственного игрока "Манчестер Юнайтед", которого он хотел бы видеть в стане "мерсисайдцев".

"Думаю, я бы взял в "Ливерпуль" молодого парня Майну. Его возраст - это ключевой фактор. Он уже выглядит как суперзвезда, и может стать настоящей суперзвездой.

Пытаюсь подумать, кто еще в "Юнайтед" лучше играет на своей позиции. Может быть, Бруну или Рашфорд. Но первый не особо подходит под стиль игры Клоппа, а второй выступает не на столь важной позиции", - приводит слова англичанина Mirror.