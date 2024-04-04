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Тен Хаг: У меня высокие стандарты. Буду очень разочарован, если МЮ не пробьётся в ЛЧ

Англия

Грядёт анонсированная чистка состава?

Тен Хаг: У меня высокие стандарты. Буду очень разочарован, если МЮ не пробьётся в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о настрое команды на остаток сезона.

"У меня высокие стандарты, и я буду разочарован, если мы не квалифицируемся в Лигу чемпионов. Знаю, что это будет очень сложно, потому что мы находимся не в лучшем состоянии.

Мы хотим выигрывать каждую игру - это наш стандартный план. Его разделяют все футболисты. Мы будем продолжать бороться до конца, нам надо наверстать упущенное.

В настолько конкурентоспособном соревновании, где команды настолько близки друг к другу по уровню, вам также необходимы здоровые игроки", - цитирует нидерландца Eastern Daily Press.

Сегодня, 4 апреля, "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Челси" Михаила Мудрика. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по Киеву.

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Источник:
Eastern Daily Press
Опубликовал: Александр Бураков
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