Тен Хаг: У меня высокие стандарты. Буду очень разочарован, если МЮ не пробьётся в ЛЧ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о настрое команды на остаток сезона.

"У меня высокие стандарты, и я буду разочарован, если мы не квалифицируемся в Лигу чемпионов. Знаю, что это будет очень сложно, потому что мы находимся не в лучшем состоянии.

Мы хотим выигрывать каждую игру - это наш стандартный план. Его разделяют все футболисты. Мы будем продолжать бороться до конца, нам надо наверстать упущенное.

В настолько конкурентоспособном соревновании, где команды настолько близки друг к другу по уровню, вам также необходимы здоровые игроки", - цитирует нидерландца Eastern Daily Press.