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Названы претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в марте
Защитит ли Артета своё звание?
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальная пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена четырёх претендентов на звание лучшего тренера месяца.
В список кандидатов вошли: Микель Артета ("Арсенал"), Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм"), Андони Ираола ("Борнмут") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").
Первые три наставника закончили март с одинаковым результатом в три победы и одну ничью. Клопп выиграл с "мерсисайдцами" на одну игру меньше (в трёх проведённых поединках).
Напомним, по итогам февраля лучшим тренером в АПЛ был признан Микель Артета.
???? Mikel Arteta— Premier League (@premierleague) April 4, 2024
???? Andoni Iraola
???? Jurgen Klopp
???? Ange Postecoglou
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