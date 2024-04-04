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Названы претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в марте

Англия

Защитит ли Артета своё звание?

Названы претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в марте

Getty Images / Global Images Ukraine

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Официальная пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена четырёх претендентов на звание лучшего тренера месяца.

В список кандидатов вошли: Микель Артета ("Арсенал"), Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм"), Андони Ираола ("Борнмут") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Первые три наставника закончили март с одинаковым результатом в три победы и одну ничью. Клопп выиграл с "мерсисайдцами" на одну игру меньше (в трёх проведённых поединках).

Напомним, по итогам февраля лучшим тренером в АПЛ был признан Микель Артета.

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Опубликовал: Александр Бураков
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