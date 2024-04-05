Ливерпуль хочет приобрести полузащитника Феде Вальверде

Мерсисайдский клуб не оставляет попыток укрепить полузащиту уругвайским игроком. Учитывая то, что руководство "Ливерпуля" является ярыми поклонниками Вальверде, сейчас это все проявилось в конкретные действия.

По информации издания, англичане через посредников "предложили" 150 миллионов евро за уругвайского полузащитника мадридского "Реала" и это предложение все еще остается в силе. "Ливерпуль" готов заплатить эту сумму за Федерико Вальверде, если тот решит покинуть "Сантьяго Бернабеу". Впрочем, полузащитник остается непреклонным и заявляет, что он не заинтересован в переезде и сейчас предан "Реалу".

Добавим, что Феде Вальверде в этом сезоне провел 41 матч, где отметился 8 ассистами и 1 забитым мячом.