Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль хочет приобрести полузащитника Феде Вальверде
Об этом сообщает El Debate
Getty Images/Global Images Ukraine
Мерсисайдский клуб не оставляет попыток укрепить полузащиту уругвайским игроком. Учитывая то, что руководство "Ливерпуля" является ярыми поклонниками Вальверде, сейчас это все проявилось в конкретные действия.
По информации издания, англичане через посредников "предложили" 150 миллионов евро за уругвайского полузащитника мадридского "Реала" и это предложение все еще остается в силе. "Ливерпуль" готов заплатить эту сумму за Федерико Вальверде, если тот решит покинуть "Сантьяго Бернабеу". Впрочем, полузащитник остается непреклонным и заявляет, что он не заинтересован в переезде и сейчас предан "Реалу".
Добавим, что Феде Вальверде в этом сезоне провел 41 матч, где отметился 8 ассистами и 1 забитым мячом.
Популярное сейчас
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Олимпийская сборная Украины несет потери. Защитник Карпат перенес операцию на колене
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- Невилл - про игру Арсенала: Никогда не видел, чтобы кто-то так оборонялся против Ман Сити
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО