Клопп - после 3:1 с Шеффилдом: Было непросто, мы могли выступить лучше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе своей команды в матче 31-го тура чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" (3:1).

"Шеффилд" играл так, как и хотел на протяжении 90 минут. Было сложно, мы могли выступить лучше, но всё же победа осталась за нами.

Мы увидели, как быстрые пасы могут изменить игру на 60-й минуте. Затем случился гол Макки (Алексиса Макаллистера - прим.), который полностью изменил ход встречи. Да и третий гол получился отличным. Алексис - невероятный игрок. Это уже второй его "скример" в сезоне", - приводит слова немца BBC.