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Де Дзерби об Ансу Фати: ему нужно улучшать свои игровые показатели, физическую форму и улучшать свой менталитет
Будущее игрока в Брайтоне под вопросом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аренда игрока "Барселоны" к чайкам оказывается не такой успешной, как ожидали все стороны. Ансу Фати так и не смог закрепиться в команде Де Дзерби из-за травм, а также из-за того, что его игра не соответствует ожидаемому и необходимому уровню. В июне истекает срок действия аренды и будущее игрока пока что остается неопределенным.
"Фати работает очень хорошо, но я имею другие ожидания от него. Мое мнение о нем не изменилось. Он один из лучших талантов в мире в своем возрасте, но ему нужно улучшать свои игровые показатели, физическую форму и улучшать свой менталитет, потому что для того, чтобы играть в Премьер-лиге, нужно быть сильнее ментально и физически. Когда он покажет нам, что готов, он сможет играть за нас", - рассказал Роберто Де Дзерби после игры с "Брентфордом", чтобы оправдать его отсутствие.
Добавим, что Ансу Фати в этом сезоне провел 26 поединков, где он отметился 4 голами и 1 передачей.
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