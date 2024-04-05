Де Дзерби об Ансу Фати: ему нужно улучшать свои игровые показатели, физическую форму и улучшать свой менталитет

Аренда игрока "Барселоны" к чайкам оказывается не такой успешной, как ожидали все стороны. Ансу Фати так и не смог закрепиться в команде Де Дзерби из-за травм, а также из-за того, что его игра не соответствует ожидаемому и необходимому уровню. В июне истекает срок действия аренды и будущее игрока пока что остается неопределенным.

"Фати работает очень хорошо, но я имею другие ожидания от него. Мое мнение о нем не изменилось. Он один из лучших талантов в мире в своем возрасте, но ему нужно улучшать свои игровые показатели, физическую форму и улучшать свой менталитет, потому что для того, чтобы играть в Премьер-лиге, нужно быть сильнее ментально и физически. Когда он покажет нам, что готов, он сможет играть за нас", - рассказал Роберто Де Дзерби после игры с "Брентфордом", чтобы оправдать его отсутствие.

Добавим, что Ансу Фати в этом сезоне провел 26 поединков, где он отметился 4 голами и 1 передачей.